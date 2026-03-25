Nella ventiseiesima giornata di campionato, dopo un periodo di difficoltà, la difesa della squadra ha mantenuto la porta inviolata, tornando a un risultato che non si verificava da tempo. Fino a quel momento, i giallorossi avevano registrato la miglior difesa del torneo, ma nelle ultime settimane la solidità difensiva era stata compromessa.

Fino alla ventiseiesima giornata di campionato, i giallorossi vantavano la miglior difesa del campionato, ma nelle ultime settimane la situazione è cambiata drasticamente. La retroguardia capitolina vantava appena 16 gol subiti, al di sopra anche di alcune big europee come Arsenal e Bayern Monaco. Nel mese di Marzo, però, si è registrata un’inversione di tendenza netta per la squadra di Gasperini, che fino a poco tempo fa aveva costruito le sue fortune su una difesa praticamente invalicabile. Crollo vertiginoso nelle ultime partite. Dopo la ventiseiesima giornata, la porta difesa da Svilar è stata perforata per ben 12 volte in sole 5 partite tra Serie A ed Europa League, prima dell’incontro con il Lecce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, finalmente la difesa: è ritornato il clean sheet

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