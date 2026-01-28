Grande impegno politico Una comunità in lutto Si è spento Giorgio De Wolf

La politica varesina piange la scomparsa di Giorgio De Wolf. L’architetto e urbanista, noto volto della scena locale, si è spento ieri mattina. La sua lunga presenza nell’amministrazione lascia un vuoto difficile da colmare. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

La politica varesina saluta uno dei suoi volti più riconoscibili e stimati. È morto nella mattinata di ieri Giorgio De Wolf, architetto e urbanista, protagonista della vita amministrativa locale per molti anni. Da tempo combatteva con la malattia. I funerali saranno celebrati domani alle 11, nella chiesa parrocchiale di Casciago. Professionista apprezzato e uomo delle istituzioni, De Wolf ha saputo lasciare un segno tanto nel mondo del lavoro quanto in quello della politica. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la competenza, la disponibilità all’ascolto e una rara capacità di tenere insieme visioni diverse, senza mai alzare i toni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

