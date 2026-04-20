Si è conclusa la protesta dell' uomo sul tetto del palazzo a Torino Santa Rita è stato trasportato in ospedale

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 23, si è conclusa la protesta di un uomo di 42 anni che si era arrampicato sul tetto di un palazzo in via Acciarini a Torino. La manifestazione, iniziata oltre 60 ore prima, si è conclusa con il trasporto dell’uomo in ospedale. La polizia e i vigili del fuoco hanno gestito la situazione durante tutto il periodo. Non sono stati segnalati danni o incidenti durante le operazioni di intervento.

Si è conclusa intorno alle 23 di ieri, domenica 19 aprile 2026, dopo oltre 60 ore, la protesta del romeno di 42 anni che si era arrampicato sul tetto di un palazzo in via Acciarini a Torino. L'uomo, che è sceso dopo oltre due giorni, è stato accompagnato in ospedale dai sanitari.La vicenda era.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Allarme a Torino Santa Rita: uomo seduto sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Allarme a Torino Santa Rita: uomo sale sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Si è conclusa la protesta dell'uomo sul tetto del palazzo a Torino Santa Rita, è stato trasportato in ospedale. Santa Rita, ha trascorso la notte sul tetto l'uomo che da ieri minaccia di buttarsi. Sul posto ancora vigili del fuoco e forze dell'ordineDa ore ormai vanno avanti le trattative per cercare di farlo scendere. Incertezza sulle motivazioni che lo spingono. Nei mesi scorsi compì un gesto simile allo stadio Filadelfia ... torinoggi.it Ancora sul tetto l'uomo che da venerdì minaccia il suicidio nel quartiere Santa RitaAl momento l'intervento dei negoziatori della questura per convincerlo a desistere non ha dato i frutti sperati ... rainews.it