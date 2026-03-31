Si cercano tre saldatori con esperienza per azienda del settore edile | come candidarsi

Un'azienda del settore edile ha avviato una ricerca di tre saldatori, secondo quanto comunicato dal Centro per l'impiego di Chieti. Le candidature devono provenire da persone automunite e con esperienza nel settore, oltre a possedere le competenze per l'uso degli strumenti di saldatura. La selezione riguarda candidati in possesso di questi requisiti specifici.

Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato; il lavoro è a tempo pieno Per azienda operante nel settore edile, il Centro per l'impiego di Chieti cerca tre saldatori. È indispensabile che la risorsa sia automunita, abbia esperienza nella mansione e che sappia utilizzare gli strumenti necessari per effettuare la saldatura. Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi, con possibile passaggio a tempo indeterminato. L'orario di lavoro è a tempo pieno, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per candidarsi, si può inviare il curriculum, in formato Word o Pdf, all'indirizzo ido.chieti@regione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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