Scatolificio abruzzese con sede ad Arielli cerca personale | gli annunci per operai carrellista manutentore

Un'azienda abruzzese specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ha pubblicato annunci di lavoro per diverse posizioni. La società, con sede ad Arielli, cerca operai, carrellisti e manutentori. Le inserzioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambito industriale, con requisiti specifici indicati nelle offerte di impiego. La ricerca si rivolge a persone con esperienze pregresse e disponibilità a inserirsi nel contesto produttivo.

L'azienda Scatolificio Abruzzese srl, con sede ad Arielli, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone, è alla ricerca di personale. In particolare, si cercano un manutentore, un carrellista e operai di produzione.Per la posizione del manutentore, si richiedono esperienza pregressa.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Casting per un cortometraggio: si cerca un bambino abruzzeseNon è richiesta esperienza precedente, ma è importante che il bambino sia spigliato e con una leggera vena malinconica nello sguardo Per un nuovo... Lavoro, David Lloyd cerca personale ad Arese: quattro posizioni aperte per il nuovo club di lusso nell’area ex AlfaÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie...