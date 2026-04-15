Scatolificio abruzzese con sede ad Arielli cerca personale | gli annunci per operai carrellista manutentore

Da chietitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda abruzzese specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ha pubblicato annunci di lavoro per diverse posizioni. La società, con sede ad Arielli, cerca operai, carrellisti e manutentori. Le inserzioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambito industriale, con requisiti specifici indicati nelle offerte di impiego. La ricerca si rivolge a persone con esperienze pregresse e disponibilità a inserirsi nel contesto produttivo.

L'azienda Scatolificio Abruzzese srl, con sede ad Arielli, specializzata nella produzione di imballaggi in cartone, è alla ricerca di personale. In particolare, si cercano un manutentore, un carrellista e operai di produzione.Per la posizione del manutentore, si richiedono esperienza pregressa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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