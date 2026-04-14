Roma mette nel mirino l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti | in completamento due impianti di biodigestione anaerobica

Da romatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma sta puntando a rendere più autonoma la gestione dei rifiuti, completando due impianti di biodigestione anaerobica. Questi impianti sono destinati a trattare i rifiuti organici e a produrre energia, contribuendo a ridurre la dipendenza da forniture esterne. La realizzazione di queste strutture fa parte di un progetto volto a migliorare l’efficienza del ciclo di smaltimento e a promuovere soluzioni sostenibili sul territorio.

Una gestione virtuosa e sostenibile del ciclo dei rifiuti non incontra solamente ragioni etiche né risponde unicamente a una sempre più diffusa coscienza ecologica, ma viceversa diventa uno strumento con cui le amministrazioni possono intraprendere la strada dell’autosufficienza energetica con i.🔗 Leggi su Romatoday.it

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