Roma mette nel mirino l’autosufficienza nella gestione dei rifiuti | in completamento due impianti di biodigestione anaerobica

Roma sta puntando a rendere più autonoma la gestione dei rifiuti, completando due impianti di biodigestione anaerobica. Questi impianti sono destinati a trattare i rifiuti organici e a produrre energia, contribuendo a ridurre la dipendenza da forniture esterne. La realizzazione di queste strutture fa parte di un progetto volto a migliorare l’efficienza del ciclo di smaltimento e a promuovere soluzioni sostenibili sul territorio.