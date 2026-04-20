Si accoltellano dopo una lite in casa a Mortara | gravissimi un 33enne e un 24enne

A Mortara, in provincia di Pavia, un uomo di 33 anni e un altro di 24 sono stati trovati con ferite da arma da taglio dopo un'accesa lite in casa. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno trasportato entrambi in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause dello scontro.

Un 33enne e un 24enne sono stati soccorsi a Mortara (Pavia) con ferite d'arma da taglio. I due si sarebbero accoltellati a vicenda al culmine di una lite.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio in Canton Ticino: donna uccisa dopo una lite, grave 61enne italiano. Fermato 24enne svizzero Lite per la mancanza d’acqua, 33enne strappa orecchio a proprietario casaTempo di lettura: 2 minutiLa mancanza d’acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di ‘Villaricca... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Pavia, 25enne accoltellato a morte durante una rissa; Un 36enne minaccia il suicidio, carabinieri riescono a fermarlo; Pavia, tre giovani portati in questura per l’omicidio del 25enne Gabriele Vaccaro. Uno di loro è sospettato del fendente letale; Sbanda con l’auto mentre va al lavoro Trovato morto nel canale dopo ore. La vera storia di Edgardo Mortara, il bambino che fu strappato alla famiglia da papa Pio IX, a soli sei anni https://bit.ly/EDGARDO_MORTARA facebook