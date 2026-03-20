Lite per la mancanza d’acqua 33enne strappa orecchio a proprietario casa

Una lite tra un uomo di 33 anni e il proprietario di una casa si è conclusa con l’estrazione di un orecchio. La discussione, scoppiata a causa di un disagio legato alla mancanza d’acqua che dura da alcuni giorni, si è trasformata in un episodio violento nel condominio di Villaricca 2, a nord di Napoli. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti La mancanza d’acqua che va avanti da qualche giorno ha surriscaldato gli animi fino a rendere un condominio di ‘Villaricca 2’, a nord di Napoli, in un ring. Un uomo di 33 anni che vive in un appartamento preso in affitto da un 63enne della zona è ora ai domiciliari perché ha strappato, con un morso, l’orecchio al suo proprietario di casa. Quest’ultimo ora si trova in ospedale, ricoverato in osservazione. La vicenda si è consumata nel pomeriggio di ieri. Il problema della mancanza dell’acqua persiste. Lo stabile è di proprietà di un 63enne. E c’è tensione tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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