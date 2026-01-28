Omicidio in Canton Ticino | donna uccisa dopo una lite grave 61enne italiano Fermato 24enne svizzero

Da ilfattoquotidiano.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omicidio ha sconvolto Bellinzona. Una donna di 46 anni è stata trovata senza vita dopo una lite tra più persone. Un uomo di 61 anni, italiano, è rimasto gravemente ferito. La polizia ha arrestato un 24enne svizzero, ritenuto coinvolto nella rissa. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Omicidio nel Canton Ticino. A Bellinzona una donna svizzera di 46 anni è stata uccisa mentre un uomo, italiano di 61 anni, è stato gravemente ferito dopo una lite che ha coinvolto più persone. Il fatto è avvenuto nella notte, verso le 3.00, al terzo piano di una palazzina di via Mirasole nel comune elvetico. Per l’omicidio è stato fermato un 24enne svizzero, uscito illeso dall’appartamento e fortemente sospettato. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia ha reso nota la notizia ma ancora non si conoscono le motivazioni precise né l’identità dei coinvolti. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bellinzona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

omicidio in canton ticino donna uccisa dopo una lite grave 61enne italiano fermato 24enne svizzero

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio in Canton Ticino: donna uccisa dopo una lite, grave 61enne italiano. Fermato 24enne svizzero

Approfondimenti su Bellinzona Lite

Uccisa una donna a Bellinzona, grave un italiano: fermato un 24enne svizzero

La notte a Bellinzona si è trasformata in tragedia.

Svizzera, donna uccisa e italiano ferito gravemente durante una lite: fermato un 24enne

Una donna è stata uccisa e un uomo italiano è rimasto gravemente ferito durante una lite a Bellinzona, nel Canton Ticino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bellinzona Lite

Argomenti discussi: Lugano, lite violenta in via Trevano: arrestato un 21enne italiano per tentato omicidio; Violenta lite a Lugano, 21enne accusato di tentato omicidio; Lite in Ticino, un arresto dopo l’aggressione avvenuta in pieno giorno; Litigano per una ragazza e scoppia la rissa: denunciato 19enne in possesso di un coltello.

omicidio in canton ticinoLugano, lite violenta in via Trevano: arrestato un 21enne italiano per tentato omicidioUn 50enne colpito alla testa con un oggetto contundente e trasportato in ospedale. Il giovane fermato dopo le indagini della Polizia cantonale e cittadina ... quicomo.it

Violenta lite a Lugano, 21enne accusato di tentato omicidioUn uomo di 50 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con un oggetto contundente alla testa durante un alterco scoppiato domenica 18 gennaio in via Trevano ... varesenews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.