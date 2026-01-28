Omicidio in Canton Ticino | donna uccisa dopo una lite grave 61enne italiano Fermato 24enne svizzero

Un omicidio ha sconvolto Bellinzona. Una donna di 46 anni è stata trovata senza vita dopo una lite tra più persone. Un uomo di 61 anni, italiano, è rimasto gravemente ferito. La polizia ha arrestato un 24enne svizzero, ritenuto coinvolto nella rissa. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire cosa sia successo.

Omicidio nel Canton Ticino. A Bellinzona una donna svizzera di 46 anni è stata uccisa mentre un uomo, italiano di 61 anni, è stato gravemente ferito dopo una lite che ha coinvolto più persone. Il fatto è avvenuto nella notte, verso le 3.00, al terzo piano di una palazzina di via Mirasole nel comune elvetico. Per l’omicidio è stato fermato un 24enne svizzero, uscito illeso dall’appartamento e fortemente sospettato. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia ha reso nota la notizia ma ancora non si conoscono le motivazioni precise né l’identità dei coinvolti. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Bellinzona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La notte a Bellinzona si è trasformata in tragedia.

Una donna è stata uccisa e un uomo italiano è rimasto gravemente ferito durante una lite a Bellinzona, nel Canton Ticino.

