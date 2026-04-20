Shogun è tornato: al via le riprese della seconda stagione. Hiroyuki Sanada svela il primo look ufficiale di Lord Toranaga nel nuovo capitolo della serie. L'attesa è finalmente finita per i fan di Shogun, l'acclamata serie che ha ridefinito gli standard della narrazione storica televisiva. Dopo il successo straordinario della prima stagione, che ha incantato pubblico e critica a livello mondiale, la produzione ha ufficialmente dato il via alle riprese del secondo capitolo. A confermare l'inizio dei lavori è stato direttamente il protagonista Hiroyuki Sanada, che ha regalato al pubblico un primo sguardo emozionante sul ritorno del suo iconico personaggio.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Shogun torna sul set: le prime immagini di Hiroyuki Sanada nei panni di Lord Toranaga

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