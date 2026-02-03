Le prime foto di Johnny Depp nei panni di Ebenezer Scrooge fanno discutere. Le immagini pubblicate dal Daily Mail mostrano un Depp trasformato nel personaggio classico di Dickens, con un volto severo e uno sguardo freddo. La sua interpretazione del villain del romanzo si prepara a conquistare il grande schermo, lasciando i fan curiosi di vederlo in questa versione.

Ebenezer Scrooge, il villain di dickensiana memoria, quello attaccato al denaro, misantropo, indifferente alla sofferenza altrui che più volte abbiamo visto al cinema, torna in sala e avrà il volto di Johnny Depp. A dirigere l’attore in Ebenezer: A Christmas Carol sarà Ti West, regista, sceneggiatore e produttore horror statunitense. Ladies and gentlemen, here’s Johnny Depp as Ebenezer Scrooge!????????? pic.twitter.com4omOUe03ZY — ReemDepp – Johnny Depp is A Legend???? (@ReemDepp) January 31, 2026 E dal Daily Mail arrivano le prime immagini di Deep sul set: l’aria cupa richiama il personaggio creato da Dickens, ma in chiave Ti West. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le immagini dal set di Johnny Depp nei panni di Scrooge sono soprendenti: ecco le foto pubblicate dal Daily Mail

Johnny Depp si mostra irriconoscibile nei panni di Scrooge nelle prime foto del nuovo adattamento di

Johnny Depp torna a Hollywood e si trasforma nel celebre personaggio di Ebenezer Scrooge per il nuovo film "Ebenezer: A Christmas Carol".

