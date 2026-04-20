Shelton domina a Monaco Cobolli si ferma in finale

Allo “BMW Open” di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli si è fermato in finale, mentre il tennista Shelton ha vinto il torneo. Cobolli, in corsa per il titolo, non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo e ha concluso la sua avventura nel torneo ATP 500 sulla terra rossa dell’Iphitos Tennis Club. La finale si è giocata tra Shelton e Cobolli, con il primo che si è aggiudicato la vittoria.

Niente da fare per l’azzurro. Niente da fare per l’azzurro Flavio Cobolli che si ferma in finale al “BMW Open”, torneo ATP 500 sulla terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera. Il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale è stato sconfitto in finale dallo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 7-5. Per Cobolli resta comunque una settimana molto positiva, culminata con la sua prima finale in un torneo di questa categoria e dopo aver affrontato anche un lutt0o. Shelton, numero 8 ATP e seconda testa di serie, ha invece confermato di essere uno dei tennisti più in forma del torneo, conquistando il quinto titolo in carriera, il secondo del 2026 dopo il successo di Dallas.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Shelton domina a Monaco, Cobolli si ferma in finale Notizie correlate Atp Monaco, la corsa di Cobolli si ferma in finale: Shelton vince in 2 setBen Shelton conquista il titolo all’ Atp 500 di Monaco , superando in finale l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 . Finale Monaco, Cobolli si arrende a SheltonScarico e deconcentrato, dopo una clamorosa vittoria in semifinale sabato scorso con Alexander Zverev,Flavio Cobolli perde in finale contro Ben... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cobolli deluxe! Zverev dominato, l'azzurro centra la seconda finale stagionale; Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di Baviera; Tennis, Atp Monaco: Cobolli si arrende in finale contro Shelton; Cobolli batte Zverev ed è finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, il risultato, 6-3; 6-3: Flavio domina il tedesco. Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di BavieraL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com Atp Monaco, Cobolli battuto da Shelton 2 set a 0 in finaleIl tennis azzurro continua a sognare e oggi lo fa con Fabio Cobolli che sta affrontando in finale l'americano Ben Shelton per il titolo dell'Atp 500 di Monaco di Baviera ( LA CRONACA LIVE DI SKY SPORT ... tg24.sky.it A MONACO IL TITOLO VA A BEN SHELTON Si ferma a un passo dal trofeo la corsa di Flavio Cobolli a Monaco. Ben Shelton vince la finale 6-2, 7-5, confermandosi un avversario durissimo e glaciale nei momenti chiave. Dopo un primo set dominato dall'a - facebook.com facebook Mostruoso COBOLLI!!!! Flavio domina Zverev, n.3 al mondo, 63 63, e vola in FINALE!!! La 5^ in carriera, la 4^ a livello 500. Contro uno tra Shelton e Milan cercherà il 4° titolo in carriera. PRIMA VITTORIA CONTRO UN TOP 5.Con questo risultato sale virtualme x.com