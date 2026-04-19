Finale Monaco Cobolli si arrende a Shelton

Nel torneo di Finale Monaco, Flavio Cobolli si è dovuto arrendere in finale contro Ben Shelton. Dopo aver sconfitto Alexander Zverev in semifinale lo scorso sabato, Cobolli si è presentato in finale visibilmente stanco e poco concentrato. La partita si è conclusa con la vittoria di Shelton, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sui tempi di gioco.

Scarico e deconcentrato, dopo una clamorosa vittoria in semifinale sabato scorso con Alexander Zverev,Flavio Cobolli perde in finale contro Ben Shelton. Lo statunitense si impone in due set con il punteggio di 6-2 7-5 arrivando così a festeggiare il titolo numero 5 in carriera e prendendosi una gustosa rivincita sulla terra rossa bavarese dopo la sconfitta rimediata nel 2025 in finale proprio contro Zverev. Insomma, niente da fare per l’azzurro che si fa sfilare dalle mani l’Atp 500 di Monaco di Baviera e vede svanire anche la possibilità di vincere il suo quarto titolo in carriera. Due set sudatissimi e dall’esito che conferma la tradizione positiva nei confronti diretti con Cobolli, contro il quale Shelton grazie al suo primo trionfo 500 sul rosso, aggiunge una quarta vittoria alla serie di consecutive contro il classe 2002.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Finale Monaco, Cobolli si arrende a Shelton COBOLLI SI ARRENDE… ma il gap con Shelton è reale Notizie correlate Cobolli si arrende in finale a Monaco: Shelton vince il BMW OpenL’azzurro cede in due set allo statunitense: resta un ottimo percorso fino all’ultimo atto. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Flavio Cobolli in finale all'ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c'è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla; ATP 500 Monaco di Baviera, Cobolli-Shelton per il titolo: dove vedere la finale in diretta. Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di BavieraL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com Cobolli-Shelton 2-6 5-7: Flavio si arrende all’americano in finale a MonacoCobolli sfida Shelton nella finale di Monaco 2026. Flavio dopo la bella vittoria con Zverev, punta alla vittoria del quarto titolo della sua carriera ... fanpage.it Cobolli perde la finale di Monaco contro Shelton 6-2 7-5 e la prima cosa che fa è dare la colpa alla fidanzata: «Ti avevo detto di non farmi perdere. La prossima volta resti a casa». Il giorno prima aveva demolito Zverev, numero 3 del mondo, con un doppio 6-3. facebook Cobolli battuto da Shelton in finale: ma il torneo di Monaco è da incorniciare x.com