Sharon Lokedi ha vinto per la seconda volta consecutiva la Maratona di Boston, arrivando prima in campo femminile. La gara si è conclusa con una vittoria per dispersione, stessa modalità adottata dall’atleta maschile. La corsa si è conclusa con una tripletta keniana tra le donne, confermando la presenza dominante di atlete provenienti dal Kenya nella competizione.

Come John Korir nella gara maschile, anche Sharon Lokedi in campo femminile riesce nell’impresa di imporsi per il secondo anno consecutivo nella Maratona di Boston. La 32enne keniana ha vinto per dispersione l’edizione numero 130 della 42,195 km annuale più antica al mondo, andata in scena come da tradizione in occasione del Patriot’s Day e valevole come seconda Major dell’anno dopo la tappa inaugurale del 1° marzo a Tokyo. Lokedi ha bissato il successo ottenuto dodici mesi fa sulle strade della capitale del Massachusetts, quando ebbe la meglio nel finale sulla connazionale Hellen Obiri realizzando il nuovo record della corsa (che resisteva dal 2014) in 2h17:22.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sharon Lokedi vince per dispersione la Maratona di Boston. Tripletta keniana al femminile

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