Nella maratona di Boston, che si è svolta nel giorno del Patriot’s Day, John Korir ha dominato la gara vincendo con un tempo impressionante e stabilendo un nuovo record del percorso. La sua performance gli ha permesso di ottenere anche la doppietta, confermandosi come il favorito della manifestazione, che rappresenta la seconda delle sei Major stagionali. La competizione ha attirato numerosi appassionati e atleti provenienti da diverse nazioni.

Back-to-back e nuovo record del percorso. John Korir si prende tutto in un colpo solo nel Patriot’s Day in occasione della 130ma Maratona di Boston, valevole come seconda delle sei Major stagionali. Il 29enne ha tirato fuori dal cilindro una prestazione favolosa sulle strade della capitale del Massachusetts, bissando il successo di un anno fa con il tempo di 2h01:52. Un riscontro cronometrico sensazionale considerando le caratteristiche del tracciato, che presenta diverse salite impegnative e non è sicuramente uno dei più scorrevoli del panorama internazionale, infatti prima di oggi nessun uomo era mai stato in grado di andare sotto le 2 ore e 3 minuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della gara

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