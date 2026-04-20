Maratona di Boston Korir da record e bis per Lokedi

Nella maratona di Boston, il keniano Korir ha stabilito il miglior tempo di sempre sul percorso, chiudendo in 2 ore, 1 minuto e 52 secondi. È il suo secondo successo nella stessa gara, con un risultato che ha battuto il precedente record. Tra le donne, Lokedi ha conquistato la vittoria, mantenendo il predominio keniano nella competizione. Il podio maschile e femminile è composto esclusivamente da atleti africani.

Il keniano vince in 2h01:52 con la miglior prestazione di sempre sul percorso, podio tutto africano. Tra le donne Lokedi si conferma, ancora dominio keniano. La 130ª edizione della Maratona di Boston consegna alla storia una prestazione straordinaria firmata da John Korir, protagonista di una gara dominata e chiusa in 2h01:52, miglior tempo mai registrato sul tracciato. Il keniano conquista così il secondo successo consecutivo nella corsa del Massachusetts, confermandosi tra i protagonisti assoluti della specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it 2026 BOSTON MARATHON: Everything You Need to Know (Elites, History & Facts) Notizie correlate Leggi anche: John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della gara Leggi anche: Maratona di Roma 2026, vittoria bis per Rutto. Kibiwot firma record donne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maratona di Boston 2026: le stelle in gara, il programma completo e dove vedere la corsa in diretta; Korir e Lokedi difendono il titolo alla Maratona di Boston; Korir fa back to back alla Maratona di Boston: record del percorso in 2h01'52; Maratona Boston 2026: orari, favoriti e dove vederla. Korir e Obiri puntano al titolo. Maratona di Boston, Korir da record e bis per LokediIl keniano vince in 2h01:52 con la miglior prestazione di sempre sul percorso, podio tutto africano. Tra le donne Lokedi si conferma, ancora dominio keniano. La 130ª edizione della Maratona di Boston ... sportface.it John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della garaBack-to-back e nuovo record del percorso. John Korir si prende tutto in un colpo solo nel Patriot’s Day in occasione della 130ma Maratona di Boston, valevole come seconda delle sei Major stagionali. oasport.it John Korir fa doppietta e stravince la Maratona di Boston! Tempo da urlo, demolito il record della gara - x.com Il 15 aprile 2013 durante la maratona annuale di Boston, avvenne un attentato terroristico nel quale rimasero uccise 3 persone e oltre 200 furono ferite. L'attentato venne causato da due ordigni piazzati nei pressi del traguardo, in Boylston Street vicino a Cople facebook