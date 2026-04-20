Maratona di Boston Korir da record e bis per Lokedi

Da sportface.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella maratona di Boston, il keniano Korir ha stabilito il miglior tempo di sempre sul percorso, chiudendo in 2 ore, 1 minuto e 52 secondi. È il suo secondo successo nella stessa gara, con un risultato che ha battuto il precedente record. Tra le donne, Lokedi ha conquistato la vittoria, mantenendo il predominio keniano nella competizione. Il podio maschile e femminile è composto esclusivamente da atleti africani.

Il keniano vince in 2h01:52 con la miglior prestazione di sempre sul percorso, podio tutto africano. Tra le donne Lokedi si conferma, ancora dominio keniano. La 130ª edizione della Maratona di Boston consegna alla storia una prestazione straordinaria firmata da John Korir, protagonista di una gara dominata e chiusa in 2h01:52, miglior tempo mai registrato sul tracciato. Il keniano conquista così il secondo successo consecutivo nella corsa del Massachusetts, confermandosi tra i protagonisti assoluti della specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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