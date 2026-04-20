Shamar Elkins | chi è l’uomo che ha ucciso otto bambini in Lousiana

Shamar Elkins, 31 anni, è stato identificato come l’autore di una sparatoria avvenuta domenica 19 aprile in una casa a Shreveport, Louisiana, durante la quale sono stati uccisi otto bambini. Elkins è un veterano dell’esercito e risulta coinvolto in questo tragico episodio. L’evento ha suscitato grande attenzione e il suo nome è stato reso pubblico dalle autorità che hanno condotto le indagini.

Si chama Shamar Elkins, ha 31 anni ed è un veterano dell’esercito. È lui l’uomo che ha ucciso otto bambini in una sparatoria di massa avvenuta domenica 19 aprile in una casa a Shreveport, in Louisiana. Prima degli omicidi aveva pubblicato sui social una foto con una delle sue figlie con un hamburger in mano. E si è tolto la vita mentre era in fuga dalla polizia. La sparatoria. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle autorità della Lousiana Elkins ha avuto una lite domestica con la sua ex fidanzata. La discussione è degenerata e lui ha aperto il fuoco contro di lei e sua sorella. Entrambe le donne sono state colpite alla testa. Ma sono sopravvissute: si tratta delle uniche vittime della strage ancora in vita.🔗 Leggi su Open.online

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