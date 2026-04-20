Sgombero Dal Negro | il PD attacca il Sindaco sulla gestione migranti

Nella zona del park Dal Negro a Treviso, le autorità hanno effettuato un intervento per allontanare alcuni richiedenti asilo che si trovavano nell’area. Questa azione ha scatenato una risposta politica, con il Partito Democratico che ha criticato il sindaco sulla gestione della presenza dei migranti nel territorio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui temi legati alla presenza di persone in cerca di accoglienza e alle decisioni adottate dalle autorità locali.

L'area del park Dal Negro a Treviso è diventata il centro di una serrata polemica politica dopo l'intervento delle autorità volto a allontanare i richiedenti asilo dal luogo occupato. Il provvedimento ha scatenato reazioni immediate da parte delle istituzioni regionali, mettendo in luce le divisioni sulla gestione della sicurezza e dell'accoglienza nel territorio trevigiano. La critica alla gestione amministrativa di Conte Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Manildo, ha .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgombero Dal Negro: il PD attacca il Sindaco sulla gestione migranti Notizie correlate "Ferrara ostaggio dei cantieri": il Pd attacca il Comune sulla gestione della viabilitàFerrara sempre più congestionata, con cantieri diffusi e traffico in tilt: è questa la fotografia restituita dal Partito Democratico cittadino, che... Leggi anche: Punto nascita, botta e risposta. Il Pd attacca il sindaco Chiassai: "Sulla vicenda serve unità" Una raccolta di contenuti Si parla di: TREVISO | DOPO LO SGOMBERO, ALCUNI MIGRANTI TRASFERITI AD ODERZO, ALTRI TORNATI AL PARK. Migranti sgomberati dormono sotto ai portici: «Fino a quando non verrà trovata una soluzione». Così sfidano il ComuneTREVISO - Dopo lo sgombero, la protesta. Esplode il caso migranti a Treviso. Quelli rimasti senza un riparo ora sfidano il Comune, guidato dal sindaco leghista Mario Conte. La scorsa notte ... ilgazzettino.it Park Dal Negro, effetto sgombero già finito: tornano i bivacchiTREVISO - Giovedì mattina lo sgombero: due volanti della questura, tre pattuglie della polizia locale, due piani del park Dal Negro ripuliti da coperte, materassi e varie masserizie, ... ilgazzettino.it