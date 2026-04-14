Sfruttamento della prostituzione sequestrati quattro centri massaggi a Pistoia e Agliana

I carabinieri del Norm di Pistoia hanno messo sotto sequestro preventivo quattro centri massaggi situati tra Pistoia e Agliana. Gli accertamenti hanno rivelato che gli esercizi funzionavano come basi per attività di prostituzione. La decisione di sequestrarli riguarda le strutture ritenute coinvolte in questa attività illegale. L’indagine prosegue per fare chiarezza su eventuali responsabilità e collegamenti.

Pistoia, 14 aprile 2026 – I carabinieri del Norm di Pistoia hanno sottoposto a sequestro preventivo quattro centri massaggi trasformati in basi operative per la prostituzione. L'operazione, coordinata dalla procura e durata sei mesi, ha interessato i comuni di Pistoia e Agliana, portando alla luce un sistema strutturato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, le strutture - gestite da cinesi - offrivano prestazioni sessuali mascherate da trattamenti benessere. Circa 20 donne, tutte di nazionalità cinese, si sono avvicendate nei locali durante il semestre d'indagine. Il giro d'affari veniva alimentato da annunci inequivocabili pubblicati su siti web specializzati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfruttamento della prostituzione, sequestrati quattro centri massaggi a Pistoia e Agliana Sfruttamento della prostituzione a Desenzano del Garda, sequestrati 2 centri massaggi: donna cinese nei guaiDue centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo a Desenzano del Garda, nell’ambito di un’indagine che vede coinvolta una donna di... Sfruttamento della prostituzione nel centro massaggi: condannati marito e moglieAnnunci online con ragazze in lingerie, preservativi e creme lubrificanti intime.