Casoli CH docente 43enne Alessio Rotunno morto per infarto dopo malore improvviso in classe durante una lezione

Un insegnante di 43 anni è deceduto improvvisamente durante una lezione presso la scuola media di un paese della provincia di Chieti. Secondo quanto riferito, l’uomo si è sentito male in aula e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a riprendersi. La scomparsa è attribuita a un infarto. La scuola e le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto.