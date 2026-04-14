Casoli CH docente 43enne Alessio Rotunno morto per infarto dopo malore improvviso in classe durante una lezione
Un insegnante di 43 anni è deceduto improvvisamente durante una lezione presso la scuola media di un paese della provincia di Chieti. Secondo quanto riferito, l’uomo si è sentito male in aula e, nonostante i soccorsi, non è riuscito a riprendersi. La scomparsa è attribuita a un infarto. La scuola e le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto.
Alessio Rotunno, docente di sostegno presso la scuola media del paese, non è riuscito a superare le gravi conseguenze dell’infarto che lo aveva colpito venerdì scorso mentre si trovava in classe davanti ai suoi alunni L’insegnante Alessio Rotunno, 43 anni, è morto per un infarto dopo un malor.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Casoli in lutto: morto il docente Alessio Rotunno, si era sentito male in classe davanti agli studentiNon ce l’ha fatta Alessio Rotunno, 43 anni, docente di sostegno alla scuola media di Casoli.
Prof Alessio Rotunno morto a 43 anni a Pescara dopo un malore davanti agli alunni e il coma, Casoli in luttoSi era sentito male davanti agli alunni, ma nonostante il ricovero tempestivo non ce l’ha fatta.
Aveva appena iniziato a vivere il suo sogno più grande… Alessio Rotunno, 43 anni, insegnante di sostegno, è morto dopo una settimana di lotta in ospedale. Si è sentito male in classe, davanti ai suoi ragazzi. Poi il ricovero, il coma… e una battaglia che pur - facebook.com facebook