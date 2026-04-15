Tragedia in una scuola a Palermo docente muore in classe durante la lezione

Una docente di 59 anni è deceduta oggi all’interno di un’aula di un liceo classico di Palermo, durante l’orario di lezione. La donna si trovava in classe quando si è sentita male e, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è riuscita a salvarsi. La scena si è svolta davanti agli studenti presenti, che hanno assistito all’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.