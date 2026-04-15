Tragedia in una scuola a Palermo docente muore in classe durante la lezione
Una docente di 59 anni è deceduta oggi all’interno di un’aula di un liceo classico di Palermo, durante l’orario di lezione. La donna si trovava in classe quando si è sentita male e, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è riuscita a salvarsi. La scena si è svolta davanti agli studenti presenti, che hanno assistito all’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell’ordine.
Un'insegnante di 59 anni ha perso la vita oggi all'interno di un'aula di un liceo classico di Palermo, colpita da un malore mentre svolgeva la propria lezione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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