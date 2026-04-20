Addio Facebook arriva il social network di Bruxelles? I cittadini raccolgono firme la Ue apre all’idea

Nelle ultime settimane si è diffusa la notizia di un possibile nuovo social network promosso dall'Unione Europea, destinato a sostituire piattaforme come Facebook, X e Instagram. I cittadini stanno raccogliendo firme a sostegno di questa iniziativa, mentre le autorità europee valutano l’ipotesi di sviluppare un'alternativa digitale. La discussione sull'eventuale lancio è in corso, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali.

Addio Facebook, X e Instagram, benvenuto social network della Commissione Europea. O forse no. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Indagine Ue contro X di Elon Musk: sotto esame Grok e i rischi derivanti dalle immagini deepfake sul social networkLa Commissione Ue apre una nuova indagine contro X di Elon Musk: nel mirino Grok, i deepfake e il rispetto del Digital Services Act. La guerra in Iran apre una crepa a Bruxelles: scontro Kallas-von der Leyen sulla politica estera UeMentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Pd chiede ancora lo stop al gemellaggio con Tel Aviv, Fiano minaccia l'addio. Impossibile restare in un partito così. Poi ci ripensa: Ma è una ferita; Brescia Calcio Femminile: l’addio su Facebook di Valentina Cernoia; Fiano sfotte il Pd Milano che vuole sospendere il gemellaggio con Tel Aviv: È utilissimo alla pace. Vicino all'addio; Lutto, addio a Laura Balbo: il cordoglio dell’Ateneo. Addio Popolare di Sondrio, da oggi è nel gruppo Bper Un passaggio epocale nella storia finanziaria valtellinese. Flematti, First Cisl: «Sarà una fase faticosa, ma piena di nuove motivazioni» #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #S - facebook.com facebook