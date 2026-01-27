WhatsApp Facebook e Instagram a pagamento | abbonamenti premium e social ‘base’ per tutti

Con l’aumento dei costi legati alle infrastrutture e all’intelligenza artificiale, le piattaforme social come WhatsApp, Facebook e Instagram si stanno orientando verso modelli a pagamento, offrendo abbonamenti premium e servizi di base. Questa evoluzione mira a sostenere gli investimenti e garantire la qualità del servizio, modificando il tradizionale utilizzo gratuito e aprendo nuove opportunità per utenti e aziende.

La pubblicità non basta più e i costi legati a infrastrutture e servizi basati su intelligenza artificiale continuano a crescere. È in questo scenario che Meta accelera su una nuova strategia di monetizzazione, aprendo la porta a abbonamenti premium per Instagram, Facebook e WhatsApp. Al momento, Meta mantiene il massimo riserbo sui dettagli, limitandosi a qualche indizio sulle novità in arrivo. L'orientamento sembra chiaro: le funzioni premium saranno legate a produttività, creatività e controllo delle interazioni social, tre aree considerate strategiche per differenziare l'offerta rispetto alla versione standard.

