Un normale controllo stradale a Sezze si è trasformato in un inseguimento quando un uomo di 36 anni ha tentato di scappare. Dopo aver cercato di allontanarsi, è stato fermato dalle forze dell’ordine e denunciato. L’episodio si è verificato nelle strade del territorio e ha portato al sequestro del veicolo e all’identificazione del conducente. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’accaduto è stato reso noto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un normale posto di controllo si è trasformato in un inseguimento tra le strade del territorio di Sezze, concluso con il fermo del conducente e una denuncia. I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno deferito in stato di libertà un 36enne residente in città, già noto alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. L’episodio in località Fontanelle. I fatti si sono verificati durante un servizio di controllo del territorio in località Fontanelle. I militari avevano intimato l’alt a un’autovettura, ma il conducente ha proseguito la marcia senza fermarsi, tentando di allontanarsi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, non si ferma al controllo e tenta la fuga: denunciato un 36enne

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