Settore trasporti in provincia in lieve calo le imprese I dati del traffico medio ai caselli dell' A-14 e sull' E45

Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio, al 31 dicembre 2025 in provincia di Forlì-Cesena ci sono state alcune variazioni nel settore dei trasporti. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un lieve calo nel numero di imprese operanti nel comparto. Inoltre, i dati sul traffico medio ai caselli dell'A-14 e sull'E45 mostrano alcune fluttuazioni rispetto ai periodi precedenti.