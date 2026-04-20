Settore trasporti in provincia in lieve calo le imprese I dati del traffico medio ai caselli dell' A-14 e sull' E45
Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio, al 31 dicembre 2025 in provincia di Forlì-Cesena ci sono state alcune variazioni nel settore dei trasporti. Nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un lieve calo nel numero di imprese operanti nel comparto. Inoltre, i dati sul traffico medio ai caselli dell'A-14 e sull'E45 mostrano alcune fluttuazioni rispetto ai periodi precedenti.
Focus della Camera di Commercio sul settore trasporti, sulla base dei dati derivanti dal Registro delle imprese, al 31 dicembre 2025, in provincia di Forlì-Cesena, si contano 1.147 sedi di impresa attive del settore trasporti e magazzinaggio (1.588 localizzazioni attive), che costituiscono il 3.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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