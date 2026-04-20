Nel settore giovanile dell'Inter, le squadre Under 19 e Under 17 hanno ottenuto tutte vittorie, mantenendo un punteggio di 2-0 contro le rispettive avversarie. Questi risultati hanno permesso alle formazioni di qualificarsi agli ottavi di finale, dove affronteranno i prossimi avversari stabiliti dai sorteggi. Il weekend ha visto dunque un successo complessivo per le formazioni giovanili nerazzurre, con le due squadre pronte a sfidarsi nelle prossime sfide.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, weekend a tinte nerazzurre anche per le Under: le prime avversarie per Solivellas e Dellafiore. I risultati e la classifica aggiornata dopo l’ultima di campionato. Weekend fortemente a tinte nerazzurre anche per le Under del Settore Giovanile Inter che hanno portato a casa 3 vittorie in altrettante partite disputate. Ecco di seguito i risultati del weekend e la classifica aggiornata, più uno sguardo alle prossime avversarie agli ottavi per Solivellas (mister U15) e Dellafiore (U16). L’Inter Under 15 ha battuto fuori casa il Verona, 3-0 il risultato finale del match. Tre punti che permettono alla squadra di Solivellas di chiudere il girone al quarto posto: agli ottavi i nerazzurri affronteranno la Lazio, prima sfida in casa e poi il ritorno nella capitale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi. I primi incroci

INTER DA FAVOLA, RIMONTA E QUARTI RAGGIUNTI | INTER 5-3 REAL BETIS | HL PRIMAVERA YOUTH LEAGUE

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