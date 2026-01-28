Tabellone Champions League gli incroci agli ottavi e i playoff | le possibili avversarie delle italiane

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026. Le prime otto squadre si qualificano direttamente agli ottavi, mentre le altre dovranno passare dai playoff. Le possibili avversarie delle italiane usciranno dai sorteggi che verranno fatti subito dopo. La tensione sale in vista di un appuntamento decisivo per tutte le squadre coinvolte.

La fase a campionato della Champions League 2025-2026 termina stasera. Le prime otto passeranno direttamente agli ottavi, le squadre piazzata dal nono al ventiquattresimo posto giocheranno i playoff.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Champions League

Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone.

Questa notte decide il destino delle squadre italiane in Champions.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Ottava giornata Champions League: statistiche e guida alle partite; Se il primo turno finisse oggi? Una vecchia conoscenza per Inter o Atalanta, alla Juve serve fortuna; Champions League – Risultati 7° giornata e classifica aggiornata; Champions League, mercoledì ad Ankara scontro al vertice della Pool A.

Pagina 4 | Champions, la situazione di Juve-Inter-Atalanta-Napoli: le combinazioni per gli ottavi e i playoffMancano poco poco più di novanta minuti per la fine della fase a girone unico della competizione: cosa serve alle italiane ... tuttosport.com

Ottava giornata Champions League: statistiche e guida alle partiteIn vista dell'ottava e ultima giornata della fase campionato, 15 squadre sono matematicamente al turno successivo, ma solo Arsenal e Bayern München sono certe della qualificazione agli ottavi di ... it.uefa.com

#Champions League 2025/26, ultima giornata della prima fase. Dalla situazione delle italiane all'arrivo a pari punti, passando per il tabellone tennistico: tutto quello che c’è da sapere x.com

MATCHDAY Ultima chiamata per l’Inter in Champions: a Dortmund serve un’impresa. I playoff sono già assicurati, ma il pass diretto agli ottavi è ancora lì, a portata di coraggio. E il tabellone si decide adesso, nella notte più complicata del girone. Signal I facebook