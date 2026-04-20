AMOS Partenio a Sirignano | la prevenzione in rosa non si ferma
A Sirignano, si è tenuta una nuova tappa dell’iniziativa dedicata alla prevenzione in rosa, organizzata dall’AMOS Partenio in collaborazione con il dottor Carlo Iannace. Questa iniziativa segue l’evento “Il bene fa bene”, svoltosi recentemente al Circolo della Stampa di Avellino, dove erano stati presentati gli appuntamenti di The Power of Pink. La campagna continua con incontri mirati a sensibilizzare sulla prevenzione, coinvolgendo diverse realtà locali.
Sulla scia dell’iniziativa “Il bene fa bene”, tenutasi nei giorni scorsi al Circolo della Stampa di Avellino per presentare gli eventi firmati The Power of Pink, continuano le tappe della prevenzione in rosa con l’Amos Partenio e il dottor Carlo Iannace.Visite gratuite presso la scuola primaria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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