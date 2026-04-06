Settimana europea della gioventù 2026 24 aprile – 1° maggio | focus su partecipazione e politiche UE

La Settimana europea della gioventù 2026 si svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio, proponendosi come un evento biennale promosso dalla Commissione europea. Questa iniziativa mira a mettere in evidenza il contributo delle giovani generazioni alle tematiche di partecipazione e alle politiche dell’Unione europea. Durante la settimana si terranno incontri, workshop e attività rivolte ai giovani, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento e la riflessione sulle questioni europee.

Dal 24 aprile al 1° maggio 2026 torna la European Youth Week (EYW), iniziativa biennale promossa dalla Commissione europea per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nello spazio pubblico europeo. L’appuntamento, organizzato dalla Direzione generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura in collaborazione con il Parlamento europeo, coinvolge reti istituzionali e territoriali come le Agenzie nazionali Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, insieme a Eurodesk. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Settimana Europea dei Giovani 2026, dal 24 aprile al 1° maggio una settimana di solidarietà ed equitàDal 24 aprile al 1° maggio 2026 torna la Settimana Europea dei Giovani (European Youth Week – EYW), l’iniziativa annuale promossa dall’Unione Europea... Fondi Ue: a Bruxelles incontro su politiche di coesione, informazione europea, media e territoriLa narrazione dell’Unione europea da due prospettive diverse: quella di giornalisti e comunicatori pubblici che vivono nella "capitale" Ue e quella... Argomenti più discussi: Settimana Europea della Gioventù 2026; Settimana Europea Gioventù 2026; Settimana Europea della Gioventù 2026, una settimana di eventi per partecipazione, inclusione e cittadinanza attiva; Eurodesk @ School: Le Tue Opportunità in Europa. Settimana europea del gioco responsabile 2026: ecco le dateLa Settimana europea del gioco responsabile è in agenda dal 16 al 22 novembre 2026. L'invito a partecipare è rivolto anche alle aziende. gioconews.it EGBA, settimana europea per il gioco responsabile 2026: annuncio delle date EGBA è lieta di annunciare che l’edizione di quest’anno della Settimana Europea per il Gioco Responsabile si terrà dal 16 al 22 novembre 2026. Leggi tutto: https://www.pressgioc facebook L'iniziativa è inserita nella Settimana europea delle PMI promossa dalla Commissione europea e il filone Credito alle Famiglie è realizzato in collaborazione con #Assofin. @EU_Commission x.com