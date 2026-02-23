Meteo l' ultima settimana di febbraio porta un assaggio di primavera | salgono le temperature LE PREVISIONI
Il cambiamento del tempo di questa settimana deriva dall'arrivo di una massa d’aria calda proveniente dal Sud. Le temperature sono aumentate significativamente, portando un clima più mite su gran parte del paese. Oggi il cielo rimane in gran parte sereno, con qualche nuvola bassa al Nord che non porta pioggia. La brezza leggera rende l’atmosfera più piacevole, mentre le temperature continuano a salire rispetto ai giorni scorsi. La primavera sembra avvicinarsi, almeno per alcuni giorni.
Condizioni di tempo asciutto nella giornata di oggi sull'Italia con solo qualche addensamento sparso, anche basso e compatto al Nord. I prossimi giorni, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, non vedranno sostanziali variazioni con un promontorio di matrice subtropicale che trasporterà a ria piuttosto calda per il periodo prima sull'Europa occidentale e poi su quella orientale. Attese anomalie di temperatura anche di 8-10 gradi sul vecchio continente con anticipo di primavera. Qualche grado in meno per la nostra Penisola dove comunque le temperature saranno sopra media almeno fino al weekend. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Arriva l'ultima perturbazione e dal fine settimana c'è un assaggio di primavera: le previsioniIl maltempo ha portato pioggia e vento forte, causando disagi nelle ultime ore.
Assaggio di primavera con sole e temperature in aumento, weekend a rischio pioggia: le previsioniIl sole e le temperature in crescita sono stati causati da un vasto anticiclone di origine subtropicale che ha dominato l’Italia.
Torna il Sole su Tutta Italia – Previsioni Meteo 27 Dicembre
