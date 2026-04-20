Settimana della Bioarchitettura | due menzioni d’onore per l’Area Nord

Durante la settimana dedicata alla bioarchitettura, sono stati assegnati due premi nazionali all’Unione Comuni Modenesi Area Nord. I riconoscimenti sono stati conferiti per i progetti relativi all’uso di energie rinnovabili e per le iniziative di comunicazione sulla sostenibilità ambientale. L’evento ha coinvolto diverse realtà del settore, sottolineando l’impegno della zona in ambiti legati all’efficienza energetica e alla sensibilizzazione ambientale.

Due importanti riconoscimenti a livello nazionale premiano l’impegno dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) nel campo dell’energia rinnovabile e della comunicazione della sostenibilità ambientale.In occasione della XXII° edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Berardi Menzioni d’onore TOTS: Il mancino d’oro della Serie A! Analisi della carta da 92 OVRBerardi si presenta con statistiche offensive da top player assoluto, diventando immediatamente una delle migliori opzioni per chi cerca un esterno... FC 26 Locatelli Menzioni d’onore TOTS: Il nuovo pilastro della Serie A! Analisi della carta da 93 OVRManuel Locatelli riceve una carta semplicemente mostruosa, capace di eccellere in ogni singola fase del gioco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: ABITARE IL CLIMA, LA SETTIMANA DELLA BIOARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ; La sfida della sostenibilità. Sinergia tra natura e AI per Abitare il clima; Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026; Premio Aess alle Poggi. Le scuole conquistano il titolo di bioarchitettura. Mario Tozzi apre la settimana della bioarchitettura, ma sui progetti modenesi cala il silenzioLa ventiduesima edizione della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità si apre il 14 aprile con un nome di forte richiamo: Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR e divulgatore scientifico, chi ... lapressa.it Consegnato all’interno della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità 2026 il Premio AESS 2026Il momento della concretezza, dei progetti che si trasformano in azioni concrete nei territori come lo ha definito la Presidente di AESS Benedetta Brighenti. Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l ... sassuolo2000.it SARZANA PREMIATA CON IL PREMIO AESS 2026 PER LA NUOVA SCUOLA POGGI MODELLO DI EDILIZIA SOSTENIBILE Riconoscimento nazionale alla città alla Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità di Modena. Leggi qui: - facebook.com facebook Le Linee guida per la transizione energetica della Città metropolitana di Milano hanno ottenuto una menzione speciale nell’ambito del premio AESS 2026, durante la XXII edizione della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità. x.com