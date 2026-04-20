Settant’anni fa, il mondo seguiva con attenzione il matrimonio tra la celebre attrice e il principe di Monaco, un evento che ancora oggi suscita nostalgia e fascino. La storia di Grace Kelly si intreccia con quella di un’icona dello star system e di una donna che ha scelto di abbandonare la carriera cinematografica per entrare nella famiglia reale. La sua trasformazione da attrice a principessa rimane uno dei momenti più ricordati nella storia del jet set internazionale.

«H o recitato spesso la parte della principessa, ora lo diventerò davvero ». Forse è in questa frase che si riassume la metamorfosi di Grace Kelly, la diva che 70 anni fa scelse di barattare le luci di Hollywood sposando il principe Ranieri e entrando a far parte della corona monegasca. Un passaggio di testimone epocale che ebbe il suo prologo quasi per caso, durante il Festival di Cannes del 1955. Tra un red carpet e l’altro, galeotta fu l’intuizione della redazione di Paris Match, che riuscì a combinare un incontro ravvicinato tra l’attrice e il principe, trasformando quello che doveva essere un semplice servizio fotografico nel primo capitolo di un epistolario segreto destinato a cambiare la storia delle monarchie europee.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Settant'anni fa, il mondo si fermava per il matrimonio tra Grace Kelly e Ranieri di Monaco. E noi, ancora oggi, non riusciamo a smettere di sognare

El Matrimonio de Grace Kelly fue un infierno silencioso… Esta es la historia Real

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