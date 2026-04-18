Settant' anni fa si sposavano Grace Kelly e il principe Ranieri Cinque curiosità sul royal wedding del secolo scorso

Il 19 aprile 1956 è una data che resta impressa nella memoria di chi ama il mondo dei royals. Quel giorno, infatti, Grace Kelly e il principe Ranieri si sono sposati in una cerimonia che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Sono trascorsi settant’anni da allora e il matrimonio tra l’attrice americana e il sovrano ha segnato un momento storico nel panorama reale. Ora si conoscono alcune curiosità legate a quel royal wedding.

19 aprile 1956. Una data passata alla storia, soprattutto per i fan dei royal. Quel giorno, infatti, Grace Kelly e il principe Ranieri si sposavano. A Monaco. Il loro fu a lungo definito “il matrimonio del secolo”, il primo ad essere trasmesso in televisione. Tanto si è detto di quell’unione da favola, interrotta bruscamente nel 1982 per via di un incidente d’auto che si portò via la principessa. Il royal wedding resta, però, nella memoria di tante persone. Incluse le varie curiosità (che vi raccontiamo proprio ora che, da quel giorno, sono passati ben settant’anni). 1. Non uno ma due matrimoni. Quando si parla di matrimonio tra Grace Kelly e il principe Ranieri si pensa, come detto sopra, a quello celebrato il 19 aprile nella Cattedrale di San Nicola.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Settant'anni fa si sposavano Grace Kelly e il principe Ranieri. Cinque curiosità sul royal wedding del secolo (scorso) Notizie correlate Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secoloUn’attrice americana all’apice della carriera, già premiata con l’Oscar, che decide di lasciare Hollywood per sposare un principe europeo e... Nuovo royal wedding in arrivo: Peter Phillips e Harriet Sperling annunciano la data del loro matrimonio, con il principe William e Kate Middleton fra gli invitatiL’annuncio è stato diffuso tramite una nota ufficiale, nella quale si precisa che entrambe le famiglie sono state informate congiuntamente. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Grace e Ranieri: settant’anni dopo le nozze del secolo, torniamo lì in cui tutto ebbe inizio; 70° - Correva l'anno - Grace Kelly petrolhead, la Mercedes 190 SL e l'Operazione candela: Quattroruote di aprile 1956; Passato e Presente; Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secolo. Monaco celebra i 70 anni del matrimonio del principe Ranieri e Grace Kelly. La loro favola e gli eventi organizzati per l’anniversario facebook