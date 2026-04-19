Settant’anni fa, il matrimonio tra il principe di Monaco e l’attrice americana ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La cerimonia, celebrata nella cappella reale, è stata segnata da dettagli come l’abito iconico della sposa e un grande cast di star di Hollywood presente tra gli invitati. Durante il rito, l’erede al trono ha avuto qualche problema con l’anello, mentre le celebri nozze sono state commentate in ogni parte del globo.

«Ghiaccio Bollente» decide, così, di abbandonare la sua sfolgorante carriera ad Hollywood per trasferirsi nel piccolo Principato. La star americana trasformò il suo viaggio verso Monaco in un potente gesto simbolico di unione tra due mondi. Invece di volare, scelse di attraversare l’oceano: salpò dal porto di New York accompagnata da un entourage di 70 persone (tra cui le sue sei damigelle d’onore e ben 80 valigie). Ranieri e Grace pronunciarono il sospirato «sì» il 19 aprile 1956 nella cattedrale di San Nicola, durante una cerimonia sontuosa e seguitissima. L’evento fu ripreso dalla Metro-Goldwyn-Mayer — pare anche in cambio della rescissione del contratto dell’attrice — e trasmesso in tutto il mondo, incantando circa 30 milioni di spettatori.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Principe Ranieri di Monaco sposava Grace Kelly 70 anni fa: 10 curiosità sulle nozze da favola più royal di sempre

Notizie correlate

Leggi anche: Settant'anni fa si sposavano Grace Kelly e il principe Ranieri. Cinque curiosità sul royal wedding del secolo (scorso)

Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secoloUn’attrice americana all’apice della carriera, già premiata con l’Oscar, che decide di lasciare Hollywood per sposare un principe europeo e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Principe Ranieri di Monaco sposava Grace Kelly 70 anni fa: 10 curiosità sulle nozze da favola più royal di sempre; Grace e Ranieri di Monaco, 70 anni dalle nozze del secolo; Grace Kelly e il principe Ranieri si sposano: le foto di una favola che non invecchia; Passato e Presente.

Grace Kelly 70 anni fa sposava il principe Ranieri. Con un abito che non è quello che vi aspettateL'attrice al suo arrivo a Monaco indossò una serie di outfit che riuscivano nell'incanto di mescolare glamour hollywoodiano e il futuro ruolo da principessa. Il 18 aprile 1956 vennero celebrate le noz ... vanityfair.it

La Bibbia al posto del bouquet, il penny nascosto e altre 3 curiosità sul matrimonio tra Grace Kelly e il principe Ranieri di 70 anni faSettant'anni fa si sposavano Grace Kelly e il principe Ranieri. Cinque curiosità sul royal wedding del secolo (scorso) ... amica.it

70 anni fa, Il 12 Aprile 1956, l’attrice holliwoodiana Grace Kelly sbarca nel Principato di Monaco ! Mancano pochi giorni alle favolose nozze con il Principe Ranieri III di Monaco - facebook.com facebook

18/04/1956 - Matrimonio civile a Montecarlo tra il principe Ranieri III e l'attrice Grace Kelly - #accaddeoggi x.com