Setacciati il centro e lo scalo ferroviario Cinque segnalati per droga

Nel capoluogo ciociaro, sabato si sono svolti controlli straordinari con forze interforze nel centro e nell’area dello scalo ferroviario. Durante l’operazione sono stati segnalati cinque soggetti per detenzione di droga. La presenza delle forze dell’ordine è stata costante e mirata, con l’obiettivo di garantire la sicurezza attraverso un presidio continuo sul territorio e una politica di tolleranza zero.

Tolleranza zero e presidio costante sul territorio. È questo l'obiettivo del vasto servizio straordinario di controllo interforze andato in scena nella giornata di sabato nel capoluogo ciociaro. L'operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e dello spaccio di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alessandria: lo scalo ferroviario attende il Commissario e un progetto definitivo per sbloccare investimenti e rilancio.Il futuro dello scalo ferroviario di Alessandria, nodo cruciale per lo sviluppo logistico e urbanistico della città, è nuovamente al centro di... «Trasformare lo scalo ferroviario in un luogo protetto, sul tavolo l'ipotesi dei tornelli»Il nodo della sicurezza nel comparto dei trasporti piacentino torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Catania, task force in campo per il weekend: setacciato il cuore della movida; Multato per aver sfamato i piccioni a Pesaro, è stato beccato in flagrante dalla Polizia locale: in 3 mesi sanzioni a 24 sporcaccioni; Controlli a tappeto a Casalpusterlengo: maxi-operazione contro il degrado e la mala-movida; Centro cittadino setacciato ‘palmo a palmo’ dai carabinieri. Torta con fragole 2 uova 150 g di zucchero 1 bustina di lievito 200 g di farina 10/12 fragole 200 ml latte 100 g burro fuso Sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere il burro fuso, il latte, la farina e la bustina di lievito setacciati. Mettere l'impasto in uno stampo - facebook.com facebook