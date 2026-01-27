La sicurezza nei trasporti pubblici di Piacenza è al centro di un dibattito che coinvolge diverse proposte, tra cui l’installazione di tornelli presso lo scalo ferroviario. La discussione mira a trovare soluzioni efficaci per proteggere utenti e infrastrutture, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e accessibilità. In questo contesto, si valutano diverse opzioni per migliorare la gestione e la tutela del nodo ferroviario della città.

Il nodo della sicurezza nel comparto dei trasporti piacentino torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico. Facendo seguito al recente vertice in Prefettura con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Fit Cisl di Piacenza, facendosi promotrice, ha convocato un.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Nodo

La stazione ferroviaria della città resta un’opera incompleta, nonostante i progressi nei tornelli di accesso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Piacenza Nodo

Argomenti discussi: Una fontana scenografica per Porta Genova?; Stazione Centrale di Milano: il primo hotel di lusso all’interno di uno scalo ferroviario italiano; Aeroporto Costa d'Amalfi e Cilento, monito dei sindacati: Fare chiarezza; Chieti Scalo cambia volto: al via i lavori per il nuovo Corso Tiburtina.

«Trasformare lo scalo ferroviario in un luogo protetto, sul tavolo l'ipotesi dei tornelli»La Fit Cisl ha convocato un sopralluogo tecnico invitando figure istituzionali e rappresentanti del settore per analizzare da vicino le criticità che ogni giorno lavoratori e utenti si trovano ad affr ... ilpiacenza.it

L’allarme della Cisl: Vandalismi alle auto. E il molestatore seriale è ancora in stazioneDopo il caso delle due lavoratrici palpeggiate, l’autore avrebbe violato il Daspo. Presa di mira una vettura in sosta nell’area ferroviaria. msn.com

Taglio del nastro ieri alla presenza dei vertici ENAC e Sogaer: asilo, toelettatura e un punto adozioni per trasformare lo scalo in un hub del benessere animale. Ma a rendere unico il progetto di Cagliari è la sua profonda anima sociale - facebook.com facebook