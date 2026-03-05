Sulle piste di Piano Provenzana | 37 sciatori soccorsi dalla Polizia di Stato sanzioni per snowboarder senza casco e assicurazione

Sulle piste di Piano Provenzana, sull’Etna, la Polizia di Stato ha soccorso 37 sciatori in vari interventi, mentre alcune sanzioni sono state comminate a snowboarder senza casco e assicurazione. Negli ultimi giorni, le attività di soccorso si sono intensificate a causa dell’afflusso di appassionati della neve che frequentano i versanti del vulcano. La situazione ha richiesto numerosi interventi di assistenza e controllo sulle piste.

Numerosi interventi di soccorso sulle piste dell'Etna. Sono stati giorni particolarmente intensi per le attività di soccorso della Polizia di Stato sui versanti dell'Etna, dove negli ultimi giorni si è registrata una forte presenza di appassionati della neve. Gli agenti del nucleo sciatori della Questura di Catania sono stati impegnati in numerosi interventi sulle piste di Piano Provenzana, affollate da sciatori ed escursionisti. Complessivamente, i poliziotti hanno prestato assistenza a 37 persone rimaste ferite durante la permanenza sulle piste. Traumi e cadute: interventi rapidi per evitare conseguenze più gravi. I poliziotti sciatori specializzati dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti con tempestività a seguito di diverse richieste di aiuto.