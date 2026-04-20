Sesso ballo e burraco | la ricetta per un cervello che non va in pensione

Numerosi studi indicano che attività come il sesso, il ballo e il gioco a burraco aiutano a mantenere attivo il cervello con il passare degli anni. Questi passatempi, praticati regolarmente, sono associati a benefici cognitivi e a una maggiore vitalità mentale. La loro diffusione tra le persone di tutte le età dimostra come la socializzazione e il divertimento possano contribuire a preservare le funzioni cerebrali nel tempo.

Il segreto per restare giovani e mantenere il cervello scattante non si trova soltanto nei laboratori di ricerca o nelle farmacie più fornite, ma spesso si nasconde nelle pieghe di una quotidianità vissuta con passione e curiosità. Giovanni, ex insegnante torinese, ha 78 anni e non ha alcun.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Crollo Morandi: va in pensione Lamù, eroe a quattro zampe che scavò tra le macerieGenova non dimentica chi, in quelle ore drammatiche dell'agosto 2018, si arrampicò sui detriti di cemento e ferro per cercare la vita. Va in pensione Bear, il cane australiano “eroe” che ha salvato i koala in Australia durante gli incendiBear, cane addestrato a trovare koala, va in pensione dopo averne salvati oltre 100 durante gli incendi australiani negli anni 2019-2020.