Rifiuti a Bertinoro | Alea risponde e cerca soluzioni con i cittadini

Alea Ambiente interviene a Bertinoro dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sui problemi di raccolta rifiuti. La società ha avviato incontri e interventi pratici per migliorare il servizio e ascoltare le esigenze locali. Nel tentativo di risolvere le criticità, si sono pianificate azioni concrete come l’aumento dei punti di raccolta e campagne di sensibilizzazione. La collaborazione con gli abitanti si fa più stretta per garantire una gestione più efficace dei rifiuti.

Alea Ambiente risponde a Bertinoro: un richiamo alla responsabilità nella raccolta rifiuti. Bertinoro, 20 febbraio 2026 – Una serie di interventi mirati sono stati messi in atto nel comune di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, a seguito di segnalazioni riguardanti la gestione della raccolta dei rifiuti. Alea Ambiente ha risposto prontamente a due episodi distinti, sottolineando l’importanza di un servizio efficiente e rispettoso del decoro urbano, e ribadendo la necessità di un comportamento responsabile da parte di tutti gli attori coinvolti. Un dialogo aperto con i cittadini. La vicenda ha preso avvio con una segnalazione relativa al posizionamento dei contenitori per la plastica lungo la via Emilia, in località Capocolle.🔗 Leggi su Ameve.eu Modigliana, disagi per neve e rifiuti: "Ho sollecitato Alea per la raccolta"A Modigliana si registrano disagi legati alla mancata raccolta dei rifiuti da parte di Alea, sia nelle zone rurali che nel centro cittadino, nonostante le date previste. Un Hub per Bertinoro: cittadini, imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centroIl Comune di Bertinoro ha avviato un progetto per creare un nuovo hub nel centro del paese. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Rifiuti elettronici. Alea, campagna al via. Ecco come smaltirliLascialo qui, se lo merita! è lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Alea Ambiente sulla corretta gestione dei rifiuti elettronici. Conferire i cosiddetti Raee, cioè ... ilrestodelcarlino.it Alea, arriva l’ecocentro da 840mila euroÈ stato inaugurato a Meldola il nuovo Ecocentro di Alea Ambiente, la prima opera dell’azienda sul territorio finanziata con fondi del Pnrr. Si tratta di un intervento strategico – ha detto nel suo ... ilrestodelcarlino.it Raccolta rifiuti – servizio regolare il 4 febbraio Alea Ambiente informa che mercoledì 4 febbraio 2026, festa del patrono di Forlì, a differenza degli altri anni la raccolta porta a porta dei rifiuti si svolgerà regolarmente anche a Forlimpopoli, secondo il cons - facebook.com facebook