Servizio idrico Codacons contro il Comune di Villa San Giovanni | scatta la diffida per le irregolarità

Il Codacons di Reggio Calabria ha inviato una diffida al Comune di Villa San Giovanni, segnalando irregolarità nella gestione del servizio idrico. La comunicazione si basa su segnalazioni di problemi relativi alla distribuzione dell’acqua e alla manutenzione delle strutture. La questione riguarda anche possibili disservizi che interessano i cittadini, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle irregolarità.

Il Codacons – Sede provinciale di Reggio Calabria denuncia irregolarità nella gestione del servizio idrico da parte del Comune di Villa San Giovanni. Una gestione definita “carenziale” che, secondo la presidente provinciale avv. Antonia Condemi, non può restare impunita.Per questo è stata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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