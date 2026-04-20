Milano scoperto un giro di escort Come funziona il servizio dopopartita per i calciatori di Serie A

Nella città di Milano è stato scoperto un giro di escort coinvolgente alcuni calciatori di Serie A. La Procura ha individuato un sistema di servizi offerti ai giocatori, chiamato “dopopartita”, che coinvolge più persone. La notizia riguarda diversi individui, tra cui alcuni atleti professionisti, e si basa su indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di accertamenti legali sulla rete di escort e sui loro clienti.

Ci sarebbero diversi calciatori di Serie A tra i clienti del giro di escort scoperto dalla Procura di Milano. Una società è infatti finita al centro di una indagine con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, in alcuni locali della movida milanese è attivo un giro di escort che prestano anche “servizio dopopartita” per i calciatori. Il pacchetto completo comprenderebbe: serata in un locale, albergo ed escort. Il tutto per alcune migliaia di euro. Dietro lo schermo di una società che organizzava eventi, con sede a Cinisello Balsamo, gli indagati avevano incentrato il proprio business sul reclutamento di donne, tra cui anche escort di professione, disponibili a partecipare agli eventi organizzati e pronte a rendere anche prestazioni di natura sessuale.🔗 Leggi su Open.online

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