A Serra San Bruno la campagna elettorale ha subito una svolta con l'ingresso di una nuova candidatura, facendo salire a tre il numero di candidati in corsa per la guida del municipio. La competizione si è intensificata dopo che una candidatura precedentemente esclusa è stata riammessa, cambiando gli equilibri tra gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino. La situazione si presenta ora come un confronto serrato tra tre schieramenti.

A Serra San Bruno la corsa per il comando comunale si è improvvisamente trasformata in un confronto a tre, dopo che la candidatura di Valeria Giancotti è rientrata nel gioco. La decisione della esponente del Partito democratico, vicina al consigliere regionale Ernesto Alecci, di convergere verso la figura di Vincenzo Damiani ha scatenato una serie di reazioni accese tra i sostenitori e i candidati in campo, ridisegnando gli equilibri a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste. L’improvviso rimescolamento delle forze nell’area dem. Il elettorale serrese ha subito una scossa violenta con l’annuncio del passo indietro di Valeria Giancotti, la quale ha comunicato la volontà di stringere un accordo di unità con Damiani, candidato già sostenuto da una componente dell’area democratica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serra San Bruno, terremoto elettorale: accordi segreti e sfida a tre

Notizie correlate

Calabria, l’Ospedale di Serra San Bruno in crisi: «Sono i pazienti a pagare»**Serra San Bruno, l’ospedale in crisi: il sindaco Stasi denuncia un “modello Occhiuto” che smantella le strutture sanitarie locali** Nel cuore della...

Frana in provincia di Cosenza chiude strada tra Torraca e Serra San BrunoTorraca, 5 febbraio 2026 – Una frana ha causato la chiusura della strada tra Torraca e Serra San Bruno, in provincia di Cosenza.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: I veri misteri della Certosa; Coppa Calabria Calcio a 5, la Sportiva Traforo e la Polisportiva Melitese si giocano il titolo - i dettagli!; TERREMOTO DI MAGNITUDO 6.5: AVVERTITO NETTAMENTE NELLA LOCRIDE; Maltempo devastante in Provincia di Cosenza: vento impetuoso e pioggia causano incidenti e danni diffusi.

Terremoto Serra San Bruno (VV)4.0–4.9 Leggero Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. 5.0–5.9 Moderato Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone ... ilmeteo.it

La certosa di Serra San Bruno. VV Un luogo assolutamente da visitare. E' un monastero certosino, fondata nell’XI Sec da San Bruno di Colonia #italia #cani #gatti #animali #storie #europe #word #lombardia #Piemonte #veneto #FriuliVeneziaGiulia #EmiliaRo - facebook.com facebook