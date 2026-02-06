Frana in provincia di Cosenza chiude strada tra Torraca e Serra San Bruno

Una frana si è abbattuta sulla strada che collega Torraca a Serra San Bruno, in provincia di Cosenza. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, creando disagi per chi deve spostarsi tra i due paesi. Sul posto stanno intervenendo i mezzi di emergenza e i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora notizie su eventuali feriti o cause precise dell’evento.

Torraca, 5 febbraio 2026 – Una frana ha causato la chiusura della strada tra Torraca e Serra San Bruno, in provincia di Cosenza. L’evento, verificatosi nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici, è stato segnalato nel pomeriggio di ieri, con un movimento franoso che ha interrotto il passaggio stradale. L’ordine del sindaco è stato immediato: l’area è stata interdetta per motivi di sicurezza, e la via è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza. La decisione è stata presa dal Comune di Torraca, che ha emesso un’ordinanza ufficiale per impedire l’avvicinamento ai luoghi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina una frana ha interrotto la strada vicino al Santuario della Madonna dei Cordici a Torraca.

A Serra San Bruno, l’ospedale sta attraversando un momento difficile.

