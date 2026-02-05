Calabria l’Ospedale di Serra San Bruno in crisi | Sono i pazienti a pagare

A Serra San Bruno, l’ospedale sta attraversando un momento difficile. Il sindaco Stasi critica il modello adottato dalla Regione, che secondo lui sta portando allo smantellamento delle strutture sanitarie locali. I servizi si riducono e i pazienti devono fare i conti con lunghe attese e poche alternative. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito.

**Serra San Bruno, l’ospedale in crisi: il sindaco Stasi denuncia un “modello Occhiuto” che smantella le strutture sanitarie locali** Nel cuore della Calabria, nel piccolo borgo di Serra San Bruno, un problema di sanità sta mettendo a dura prova il sistema sanitario locale. Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha denunciato l’ingresso in scena del nuovo “modello Occhiuto”, un’operazione politica e sanitaria che, secondo le sue parole, sta portando alla soppressione dei reparti e delle strutture comunitarie. È un processo che, come spesso capita nelle zone con bassa densità abitativa, non riguarda soltanto il territorio, bensì la salute dei cittadini, il loro futuro e l’intero modello istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Serra San Bruno Quartiere San Donato, crisi finita. Il centrosinistra trova l’accordo. Serra sarà il nuovo presidente Dopo un mese di tensioni e confronti politici, si definisce la soluzione per il quartiere San Donato-San Vitale. Monsignor Bruno Forte celebra la messa di Natale all’ospedale San Pio di Vasto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Serra San Bruno Argomenti discussi: Chirurgia Robotica; La Regione paga la progettazione definitiva ma l'ospedale unico di Reggio rimane ancora sulla carta; Robotica e umanizzazione nella lotta contro i tumori al Cancer Center di Negrar; Nuovo ospedale Morelli, Curia: ‘Iter avviato quasi 10 anni fa, si attende l’ultimo passo’. Avs preannuncia una mobilitazione per la sanità: il 6 febbraio sit-in davanti all’ospedale di CariatiL'evento per denunciare carenze di personale, reparti depotenziati e la crescente privatizzazione della sanità in Calabria ... corrieredellacalabria.it Sanità in Calabria, l’affondo di AVS: Occhiuto ha fallito, uscire subito dal piano di rientroIl portavoce regionale di Alleanza Verdi-Sinistra, Giuseppe Campana, lancia la mobilitazione davanti all'ospedale di Catanzaro ... catanzaroinforma.it Al termine del corso di formazione, gli agenti si uniscono alla Polizia di Stato: dodici in Questura e due al Commissariato di Serra San Bruno, per sostenere l’attività degli uffici più operativi. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.