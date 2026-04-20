Nella Serie D, si definisce la corsa per evitare la retrocessione, con alcune squadre che si contendono gli ultimi posti in classifica. Attualmente, in zona playout, la Real Normanna si trova al primo posto con 40 punti, seguita dal Francavilla FC con 39 punti. La classifica tiene conto delle vittorie e delle sconfitte di ciascuna formazione, mentre le posizioni influenzano la permanenza in categoria.

10. Real Normanna 4011. Francavilla FC 3912. Manfredonia 3913. Sarnese 39 (scontra la 16a)14. Nola 38 (scontra la 15a)15. Heraclea 35 (scontra la 14a)16. Pompei 28 (scontra la 13a) Ad oggi non si giocherebbe lo spareggio Sarnese-Pompei perché la differenza punti tra le due squadre è maggiore di 7 punti. La Sarnese, a parità di punti con il Manfredonia, è sotto per gli scontri diretti. 10. Real Normanna 40 Fasano GRAVINA11. Francavilla FC 39 SARNESE Afragolese12. Manfredonia 39 Fidelis Andria ACERRANA13. Sarnese 39 Francavilla VIRTUS FRANCAVILLA14. Nola 38 PAGANESE Martina15. Heraclea 35 MARTINA Ferrandina16. Pompei 28 Virtus Francavilla FIDELIS ANDRIA🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Serie D, lotta salvezza. La situazione in zona playout

Notizie correlate

Baskérs senza paura alla ‘prima nazionale’. Fra zona playoff e playout, è lotta apertaCome la storia Baskérs insegna, nessuna stagione può essere mai avara di emozioni.

Volley femminile, Scandicci e Milano vincono in Serie A1. La lotta salvezza si infiammaDopo la vittoria di Conegliano contro Firenze, valsa la conquista matematica della regular season per le Pantere, la 24ma giornata della Serie A1 di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lotta per non retrocedere: la situazione attuale; Eccellenza B. Domani al via la trentatreesima giornata. È l'ora della festa in casa Anagni? L'incertezza regna sulla lotta salvezza; SERIE D, rush finale al via: Ancona sogna il sorpasso, lotta salvezza fino all’ultimo; Calcio Serie D – Vittoria che riapre la lotta salvezza: l’Asti batte 1-2 il Sestri Levante.

SERIE D, rush finale al via: Ancona sogna il sorpasso, lotta salvezza fino all’ultimoCALCIO - Tutti i match in programma Scatta il rush finale nel girone F di Serie D che proporrà domani (ore 15) la trentaduesima giornata. Sarà prigioniera del dovere l’Ancona (seconda a -2 dall’Ostiam ... youtvrs.it

Serie D, rinviata Igea Virtus-Vibonese per forte vento: la decisione del direttore di gara per condizioni meteo avverseTroppo Scirocco allo stadio Carlo Stagno d'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. Per i rossoblù, con una rosa ridotta all'osso, era una partita fondamentale per la lotta salvezza ... ilvibonese.it

Serie C/C, Cerignola-Altamura 1-1: gli highlights facebook

#Conte, stagione da dimenticare: anche vincendole tutte sarebbe la peggiore in Serie A x.com