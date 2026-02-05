I Baskérs di Forlimpopoli affrontano con coraggio la loro prima stagione nei campionati nazionali. Dopo aver vinto a Matelica e Recanati, la squadra si trova ora nel pieno della lotta tra zona playoff e playout. La squadra di coach Tumidei non si arrende e cerca di restare aggrappata alle speranze di salvarsi o di arrivare più in alto possibile.

Come la storia Baskérs insegna, nessuna stagione può essere mai avara di emozioni. In questo primo anno nei campionati nazionali, nel dettaglio in serie B interregionale, la formazione forlimpopolese non si è finora fatta mancare nulla: se il brillante successo dello scorso weekend sul campo di Matelica 76-87, seconda forza del raggruppamento, fa il paio con il brillante successo di ottobre sempre a domicilio contro l’Attila jr Recanati, attuale capolista del torneo, molti sono anche i rimpianti per la truppa di coach Alessandro Tumidei. Nel girone di andata, infatti, per ben tre volte gli artusiani sono stati beffati all’ultimo possesso: contro Matelica (57-58), Senigallia (65-68) e Termoli (67-64), mentre nel 2026 contro Jesi (73-79), Pesaro (59-64) e Vasto (64-58) sono arrivate sconfitte di misura dal grande peso specifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baskérs senza paura alla ‘prima nazionale’. Fra zona playoff e playout, è lotta aperta

Approfondimenti su Baskérs Forlimpopoli

I Baskérs sono ora in zona playout dopo la sconfitta per 59-64 contro il Bramante Pesaro.

