Virginio | Noi stanchi? Macché alti e bassi della stagione

Virginio respinge le voci di stanchezza, sottolineando che i momenti meno brillanti della stagione sono normali in un campionato così lungo. Il tecnico del team spiega che non si tratta di affaticamento, ma di fasi normali, e che la squadra si sta concentrando per riprendere il ritmo nelle prossime partite.

"Stanchi? Non credo che lo siamo, è solo che questo è un campionato molto lungo e quindi è naturale che ci siano degli alti e bassi". L’analisi di Nicolò Virginio, fornita al termine della vittoria-thrilling su Roseto, è interessante perché dall’interno la squadra non si vede stanca come la vedono dall’esterno. E a volte bisogna fidarsi dell’istinto dei giocatori: "Infortuni e partite infrasettimanali, magari con viaggi faticosi, sono fattori che possono pesare su una partita, senza che per forza si debba tirar fuori la spiegazione della stanchezza. Io, ad esempio, non avevo mai giocato la serie A2 per intera finora e devo ammettere che è molto tosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

