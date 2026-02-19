Juventus Costacurta | Cambiaso ha troppi alti e bassi

Andrea Cambiaso sta vivendo una stagione tra troppi alti e bassi. Contro il Galatasaray nel primo tempo è andato in forte difficoltà su Yilmaz. Il primo gol dei turchi è arrivato dal suo lato mentre l’ammonizione subita nel duello contro Yilmaz ha portato all’ingresso di Cabal. Con le conseguenze disastrose L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

I settant’anni di Mel Gibson, il regista che ha cambiato Hollywood: una carriera tra alti e bassiIl 3 gennaio Mel Gibson celebra i suoi settant’anni.

Leggi anche: Juventus, Kalulu svela: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Ha un approccio vincente»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Capello smonta il mercato Juve, Costacurta fa i nomi e Condò: Finita ogni illusione, su chi punti per il futuro?; Costacurta: Juve, ko con l’Inter ha tolto energie mentali; Juventus, Costacurta: Cambiaso? Troppi alti e bassi, è un nazionale. Se non sei costante perdi partite e qualificazioni. Il ko con l’Inter ha tolto tanto; Costacurta: Cambiaso ha troppi alti e bassi, deve migliorare sotto quell\'aspetto.

Costacurta: Inter-Juve ha tolto tante energie mentali ai bianconeri. Cambiaso? Troppi alti e bassiIntervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e nazionale azzurra, si sofferma sul k.o della Juventus in Champions League contro il Galatasaray di ... tuttojuve.com

Costacurta: Juve, ko con l’Inter ha tolto energie mentaliNel video l’analisi di Alessandro Costacurta sulla prestazione della Juventus e il crollo del secondo tempo in casa del Galatasaray: Ho paura che la gara di domenica abbia tolto energie mentali a tre ... sport.sky.it

Juventus, Costacurta: "Cambiaso Troppi alti e bassi, è un nazionale. Se non sei costante perdi partite e qualificazioni. Il ko con l’Inter ha tolto tanto” facebook

Costacurta: 'Juve, ko con l’Inter ha tolto energie mentali' | Video Sky Sport @EL10juve @TweetGino @Barbaga3Gaetano @juve3stars @simpaol @dorinileonardo @Juventinodoc78 @PieroLadisa x.com