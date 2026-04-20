Serie C dramma Trapani | retrocesso in D Benevento vola in vetta

Nella penultima giornata di Serie C si sono definiti i risultati che hanno determinato il destino di alcune squadre. Il Trapani è stato retrocesso in Serie D, mentre il Benevento ha conquistato la testa della classifica. I verbali ufficiali relativi alle decisioni prese in questa fase del campionato sono stati pubblicati, chiarendo le posizioni delle società coinvolte. La giornata ha portato a conseguenze importanti per le squadre in corsa per la stagione successiva.

Il della Serie C si è infoltito drammaticamente con la penultima giornata di campionato, portando alla luce i primi verbali definitivi sul destino delle società coinvolte. Mentre il Benevento ha già festeggiato la promozione con largo anticipo, il Trapani deve ora affrontare il rientro in Serie D, avendo subito la retrocessione con un turno ancora da disputare. Parallelamente, le sorti del Siracusa appaiono estremamente fragili, condizionate dai risultati che stanno delineando le gerarchie per i play out. Equilibri di classifica e l’incertezza dei risultati. La giornata di competizioni ha restituito un quadro di estrema frammentazione nel Girone C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie C, dramma Trapani: retrocesso in D, Benevento vola in vetta Notizie correlate Serie C: Cosenza sempre più leader, Trapani ko nel finale. Accesa la corsa playoff con il Benevento in vetta.Cosenza inarrestabile, Trapani ko nel finale: la Serie C si fa rovente Il Cosenza consolida la sua posizione nel girone C di Serie C con una vittoria... Le altre di C: Trapani retrocesso in serie DTempo di lettura: < 1 minutoA novanta minuti dal termine della regular season, il Trapani è matematicamente retrocesso in serie D. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie C, dramma Siracusa. La squadra in coro: Abbandonati dalla proprietà; Il Cosenza soffre, batte il Trapani e tiene aperta la corsa al terzo posto · CosenzaChannel.it; Cosenza-Trapani, Palmieri si riprende una maglia ma chi gioca al posto di Florenzi? · CosenzaChannel.it; Dramma Ternana, atto di accusa contro il sistema Italia. Risultati Serie C: Trapani KO a Cosenza e retrocesso in D, Siracusa quasi. Ok il Crotone, pari Catania37ª e penultima giornata del girone C di Serie C. Il turno, per garantire la contemporaneità, è sceso in campo alle ore 20.30. In attesa del gong di domenica prossima (fischio d’inizio alle 18), c’è u ... strettoweb.com Cosenza-Trapani in diretta, Serie C Live dal San Vito - Gigi MarullaTutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento ... datasport.it Serie C/C, Cerignola-Altamura 1-1: gli highlights facebook 19/4/26. I risultati sportivi oggi Serie D Este-U.Clodiense 1-1(foto); Adriese-Campodarsego 0-1; S.Luigi-Treviso(cap.), 0-2. Eccellenza Porto Viro-Villafranchese 1-5; Schio(cap.)-Montorio, 3-1. Promozione Favaro-Cavarzere 1-1-Rovigo-Loreo 2-1; Union(cap)-A x.com