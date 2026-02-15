Serie C | Cosenza sempre più leader Trapani ko nel finale Accesa la corsa playoff con il Benevento in vetta

Il Cosenza ha ottenuto una vittoria importante contro l’Audace Cerignola, rafforzando la sua leadership nel girone C di Serie C. La squadra calabrese ha dominato il match fin dall’inizio, portando a casa i tre punti con un risultato convincente. Nel frattempo, il Trapani ha subito una sconfitta difficile a Giugliano, dove ha incassato due gol negli ultimi minuti di recupero. La corsa ai playoff si accende, con il Benevento che si avvicina alla vetta.

Cosenza inarrestabile, Trapani ko nel finale: la Serie C si fa rovente. Il Cosenza consolida la sua posizione nel girone C di Serie C con una vittoria convincente contro l’Audace Cerignola, mentre il Trapani subisce una sconfitta drammatica a Giugliano, incassando due gol nel recupero. Questi risultati, emersi dalla 27ª giornata, ridisegnano parzialmente la classifica e accendono la lotta per i playoff, con il Benevento che mantiene la leadership. Cosenza: una vittoria che profuma di Serie B. Il Cosenza ha dimostrato ancora una volta la sua solidità tra le mura amiche del Marulla, superando l’Audace Cerignola con un netto 3-0.🔗 Leggi su Ameve.eu Serie C: Crotone trionfa all’ultimo secondo, Cosenza KO e playoff a rischio: 3-0 e crisi aperta. Nel finale di partita, il Crotone ha trovato il gol decisivo all’ultimo secondo, portandosi a casa una vittoria importante e lasciando il Cosenza in crisi. Giugliano inarrestabile: 3-1 al Trapani, la Serie C si infiamma e la lotta promozione si fa più accesa. Il Giugliano ha vinto 3-1 contro il Trapani, un risultato che accende la corsa alla promozione in Serie C. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Tris del Cosenza, il Cerignola cade dopo sette risultati utili consecutivi; Cosenza - Siracusa 1:0; Cosenza-Siracusa, pagelle: Emmausso decisivo, difesa promossa · CosenzaChannel.it; Il Cosenza vince in casa 3-0 contro l'Audace Cerignola. Diretta/ Cosenza Audace Cerignola (risultato finale 3-0): tris dei Lupi! (Serie C, 14 febbraio 2026)Diretta Cosenza Audace Cerignola streaming video tv: due squadre in zona playoff si affrontano stasera, pugliesi imbattuti da sette giornate. ilsussidiario.net Tris del Cosenza, il Cerignola cade dopo sette risultati utili consecutiviAl 'San Vito-Gigi Marulla' la squadra di Maiuri cede 3-0. Padroni di casa avanti al 26' del primo tempo. Nella ripresa l'Audace va vicino al pareggio, ma poi capitola nel finale con le reti di Garrita ... foggiatoday.it Serie C/C, Cosenza-Cerignola 3-0: gli highlights https://www.antennasud.com/serie-c-c-cosenza-cerignola-3-0-gli-highlights/ facebook